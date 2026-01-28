Cura e cultura di Pace | Emergency si racconta a Ballabio

Il 30 gennaio a Ballabio si svolge un incontro con Emergency. L’obiettivo è ricordare Gino Strada e parlare dei progetti dell’associazione nei paesi in guerra e in povertà. Le persone interessate possono ascoltare le testimonianze e scoprire come Emergency lavora sul campo.

Il 30 gennaio, a Ballabio, si terrà un incontro con Emergency per riflettere sull'eredità di Gino Strada e per raccontare i progetti nei paesi in guerra e in povertà. Ospite la dottoressa lecchese Nicoletta Erba, ematologa dell'ospedale cardiochirurgico Salam Centre di Khartoum, in Sudan. Mettere al centro la Cura delle vittime della guerra e della povertà, i diritti umani e la costruzione di una società che "R1Pud1A" ogni conflitto. Sono questi i temi al centro della serata "Cura e cultura di Pace", organizzata dall'associazione culturale Ballabio Futura, che si terrà giovedì 30 gennaio alle ore 20:45 presso il centro polifunzionale "Monte Due Mani" di Ballabio.

Un gesto di solidarietà e speranza: Codigoro si unisce a Emergency con un dono simbolico che sottolinea l'importanza della pace quotidiana.

