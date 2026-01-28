A Roma, all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è stata fatta una grande operazione al cuore su una ragazza di 17 anni. I chirurghi hanno riparato la valvola mitrale usando tecniche mini-invasive e tecnologia video. È la prima volta che si realizza un intervento di questo tipo in Italia, con successo. La paziente sta bene e si riprende a poco a poco.

Mini-incisioni e tecnologia alleate della salute del cuore. All’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stata effettuata con successo la prima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni con insufficienza mitralica. Dopo una giornata in terapia intensiva e 5 giorni di ricovero in reparto, la giovane è stata dimessa “in ottime condizioni generali”. Una valvola fondamentale. La riparazione della valvola mitrale – una delle quattro valvole del cuore che regola il flusso del sangue – è stata eseguita con una tecnica mininvasiva video-assistita e con endoscopia tridimensionale ad alta definizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuore: valvola mitrale riparata in HD, intervento da primato su un’adolescente a Roma

Approfondimenti su Bambino Gesù

A Palermo è stato eseguito il primo intervento nel Sud Italia di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide, completato in soli 50 minuti senza ricorrere all'operazione chirurgica tradizionale.

Il tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

Ultime notizie su Bambino Gesù

