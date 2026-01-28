Cuoa Business School istituisce lo scientific board una nuova governance collegiale per affrontare le sfide del futuro

Cuoa Business School ha formato un nuovo Scientific Board. La scuola di management ha deciso di creare questa governance collegiale per affrontare meglio le sfide del futuro. La decisione mira a rafforzare l’approccio scientifico e a migliorare l’offerta formativa. La direzione punta a coinvolgere esperti e docenti in un organismo che possa guidare le strategie di crescita. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nel settore dell’istruzione superiore in Italia.

Nasce un organo guidato dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni: "Un passaggio naturale per accelerare l'innovazione e l'impatto sui territori" CUOA Business School, la scuola di management di più lunga tradizione in Italia, annuncia un'importante evoluzione nel proprio assetto didattico-scientifico con la costituzione del nuovo Scientific Board. Questo nuovo organo collegiale è una scelta strategica voluta dal Presidente CUOA Federico Visentin e fortemente sostenuta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola. «Abbiamo voluto istituire lo Scientific Board per dotare la Scuola di un organo collegiale capace di sviluppare, ancora di più e meglio, rigore e visione nelle nostre scelte didattiche e scientifiche.

