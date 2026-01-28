Crolli di alberi a Roma per il maltempo | auto distrutte in diversi quartieri

Questa mattina a Roma due pini sono crollati in diversi quartieri, Balduina e Garbatella. Gli alberi sono caduti improvvisamente sotto la pioggia forte e il vento, distruggendo alcune auto parcheggiate lungo le strade. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e aiutare chi si trovava in zona. Nessuno si è fatto male, ma le auto danneggiate creano già disagi ai residenti.

Due grossi pini sono caduti nei quartieri di Balduina e Garbatella a Roma, distruggendo o danneggiando delle auto in sosta. Maltempo a Roma, esondato l'Aniene, auto rovesciate, alberi crollati e Tiburtina allagata A Roma, le recenti condizioni meteorologiche intense hanno provocato l'esondazione dell'Aniene, con auto ribaltate, alberi caduti e strade allagate, tra cui la Tiburtina.

