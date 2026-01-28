Crolla il pavimento in casa a Pescara | donna ferita scatta l’emergenza in strada

Questa mattina a Pescara, il pavimento di una casa è crollato improvvisamente. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un mobile ed è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato. La strada e la casa sono state evacuate per precauzione.

Pescara - Cedimento improvviso in un’abitazione lungo la Nazionale Adriatica nord, donna travolta da un mobile e trasportata in ospedale, traffico temporaneamente bloccato Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi a Pescara, dove una donna è rimasta ferita a seguito del cedimento del pavimento all’interno della propria abitazione, situata nei pressi di via Nazionale Adriatica nord. L’episodio si è verificato in una strada privata, sul lato mare dell’arteria principale. Secondo una prima ricostruzione, il crollo improvviso avrebbe provocato il ribaltamento di un mobile, che avrebbe travolto la donna, causandole alcune fratture. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Crolla il pavimento in casa a Pescara: donna ferita, scatta l’emergenza in strada Approfondimenti su Pescara Nazionale Adriatica Crolla solaio in una casa di via Nazionale Adriatica Nord, ferita una donna [FOTO] Una donna anziana è rimasta ferita dopo il crollo di un solaio in una casa di una traversa di via Nazionale Adriatica Nord a Pescara. Crolla il pavimento durante festa in casa a Parigi: una persona soccorsa in arresto cardiaco, altri 19 feriti Durante una festa di compleanno a Parigi, il pavimento del quinto piano di un edificio è crollato, coinvolgendo i presenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pescara Nazionale Adriatica Argomenti discussi: Crolla il pavimento durante la festa di compleanno in casa al quinto piano con 50 persone: 20 feriti VIDEO; Crolla il pavimento durante festa in casa a Parigi: una persona soccorsa in arresto cardiaco, altri 19 feriti; Parigi, crolla il piano di un palazzo per troppe persone in casa: diversi feriti; Troppe persone in casa durante una festa privata, crolla l'intero piano di un palazzo a Parigi. Crolla il pavimento del lungomare nella zona orientale. Indignazione a SalernoE’ crollata una parte di pavimento del lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione a Salerno. Il pavimento ha ceduto nella zona in cui la scorsa estate è stato effettuato il ripascimento della spiaggia. ondanews.it Pescara: cede il pavimento, anziana ferita in casaA Pescara cede il pavimento in una casa sulla Nazionale nord, poco dopo Piazza Duca. Ferita un'anziana travolta dall'armadio ... rete8.it Liratv. . Crolla il pavimento della terrazza vicino all’ex Ostello Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #dissesto #eseiprotagonista #LungomareMarconi #buco #crollo #più #Salerno,Torrione,LungomareMarco - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.