Croce rossa in campo quaranta volontari al giorno
Quaranta volontari della Croce Rossa lavorano ogni giorno per garantire sicurezza e assistenza durante i Giochi. L’obiettivo è essere pronti a intervenire in ogni situazione, valorizzando il servizio sanitario regionale e assicurando cure di qualità. Con impegno costante, i volontari sono in campo per rispondere a eventuali criticità, mantenendo alta l’efficienza e la sicurezza di tutti.
"L’obiettivo è essere pronti a gestire ogni eventuale criticità, valorizzando l’eccellenza del nostro Servizio sanitario regionale e garantendo sicurezza, efficienza e qualità delle cure durante tutto il periodo dei Giochi". L’affermazione è dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e riguarda la neocostituita Cabina di regia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 presso la Direzione generale Welfare che sarà formalmente operativa a partire da dopodomani, venerdì 30. Missione: coordinare gli interventi che si renderanno eventualmente necessari per far fronte alla straordinaria affluenza di turisti, visitatori e delegazioni attesi in Lombardia per tutta la durata dell’evento che prenderà il via il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Croce Rossa Italia
Croce Rossa. Nuovo corso per volontari
Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione volontari della Croce Rossa a La Spezia.
Croce Rossa, a ponente il nuovo corso per volontari
Il comitato di Genova Ponente della Croce Rossa avvia un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari.
Ultime notizie su Croce Rossa Italia
Argomenti discussi: Croce rossa, in campo quaranta volontari al giorno; Gaza: sostegno alle cure mediche; Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le Olimpiadi; Olimpiadi Milano-Cortina, la Croce bianca in campo con il più grande servizio della sua storia.
Croce Rossa in Campo Bianco: salute, sport e solidarietà in piazza del CarmineIl 23 maggio un pomeriggio di attività gratuite e una grande cena per 300 persone con Croce Rossa Italiana Firenze e Bianchi di Santo Spirito insieme per il quartiere Firenze, 19 maggio 2025 - Sport, ... lanazione.it
Firenze, l’evento ‘Croce Rossa in Campo Bianco’ in piazza del CarmineIl 23 maggio la Croce Rossa di Firenze e i Bianchi di Santo Spirito insieme per il quartiere in un evento tra sport, salute e solidarietà Firenze, 19 maggio 2025 -Il Comitato di Firenze della Croce ... lanazione.it
Olimpiadi in Valtellina: Croce Rossa schiera 1.065 volontari Sono già stati assegnati i turni per la copertura sanitaria dei Giochi invernali. La Cri regionale coordinerà le attività e garantirà prontezza operativa #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #So - facebook.com facebook
A Niscemi (Caltanissetta) un migliaio di cittadini che hanno dovuto lasciare abitazioni, attività commerciali e studi professionali, perché si trovano in zona rossa, a causa della frana che rende sempre più pericolose le aree a ridosso del centro storico, nelle zon x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.