Quaranta volontari della Croce Rossa lavorano ogni giorno per garantire sicurezza e assistenza durante i Giochi. L’obiettivo è essere pronti a intervenire in ogni situazione, valorizzando il servizio sanitario regionale e assicurando cure di qualità. Con impegno costante, i volontari sono in campo per rispondere a eventuali criticità, mantenendo alta l’efficienza e la sicurezza di tutti.

"L’obiettivo è essere pronti a gestire ogni eventuale criticità, valorizzando l’eccellenza del nostro Servizio sanitario regionale e garantendo sicurezza, efficienza e qualità delle cure durante tutto il periodo dei Giochi". L’affermazione è dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e riguarda la neocostituita Cabina di regia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 presso la Direzione generale Welfare che sarà formalmente operativa a partire da dopodomani, venerdì 30. Missione: coordinare gli interventi che si renderanno eventualmente necessari per far fronte alla straordinaria affluenza di turisti, visitatori e delegazioni attesi in Lombardia per tutta la durata dell’evento che prenderà il via il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Croce rossa, in campo quaranta volontari al giorno

