Cristiano Borean a capo dell’European Insurance Cfo Forum
Cristiano Borean, il chief financial officer di Generali, è stato scelto come nuovo presidente dell’European Insurance Cfo Forum. Si tratta di un gruppo che riunisce i responsabili finanziari delle maggiori compagnie assicurative europee. Borean prende il comando in un momento in cui il settore affronta sfide legate ai mercati e alle nuove normative.
Cristiano Borean, group chief financial officer (Cfo) di Generali, è nominato presidente dell’European Insurance Cfo Forum, gruppo di discussione a livello europeo che raggruppa i chief financial officer delle principali compagnie assicuratrici. Fondato nel 2002, il Cfo Forum promuove gli interessi dei propri membri — che rappresentano una parte significativa del settore assicurativo europeo — sulle tematiche regolamentari finanziarie, prudenziali e di sostenibilità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it
