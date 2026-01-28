Cristiano Borean a capo dell’European Insurance Cfo Forum

Cristiano Borean, il chief financial officer di Generali, è stato scelto come nuovo presidente dell’European Insurance Cfo Forum. Si tratta di un gruppo che riunisce i responsabili finanziari delle maggiori compagnie assicurative europee. Borean prende il comando in un momento in cui il settore affronta sfide legate ai mercati e alle nuove normative.

Cristiano Borean, group chief financial officer (Cfo) di Generali, è nominato presidente dell’European Insurance Cfo Forum, gruppo di discussione a livello europeo che raggruppa i chief financial officer delle principali compagnie assicuratrici. Fondato nel 2002, il Cfo Forum promuove gli interessi dei propri membri — che rappresentano una parte significativa del settore assicurativo europeo — sulle tematiche regolamentari finanziarie, prudenziali e di sostenibilità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su European Insurance Cfo Forum

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su European Insurance Cfo Forum

Cristiano Borean nuovo presidente dell’European Insurance Cfo ForumIl manager di Generali al vertice del gruppo di discussione a livello europeo che raggruppa i Chief Financial Officer delle principali compagnie assicuratrici ... businesspeople.it

Generali, Borean nominato presidente dell’European Insurance Cfo ForumMilano, 26 gen. (askanews) – Cristiano Borean, Group Chief Financial Officer di Generali, è stato nominato presidente del European Insurance Cfo Forum, gruppo di discussione a livello europeo che ragg ... askanews.it

Cristiano Borean nominato presidente dell’European Insurance CFO Forum intermediachannel.it/2026/01/27/cri… #CristianoBorean #CfoForum #Europa #assicurazioni #Generali x.com