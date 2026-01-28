Cristian Chivu e l’Inter | quando i risultati non sono tutto

L’Inter di Cristian Chivu sta vivendo una stagione che porta segnali positivi, ma senza un titolo in tasca, la squadra non considera il cammino fallimentare. La squadra gioca bene, ma i risultati non sono tutto. Chivu rimane concentrato sul lavoro e non si perde d’animo se la vittoria sfuma. La stagione, insomma, continua con ottimismo anche senza il trofeo in mano.

