L’Inter di Cristian Chivu sta vivendo una stagione che porta segnali positivi, ma senza un titolo in tasca, la squadra non considera il cammino fallimentare. La squadra gioca bene, ma i risultati non sono tutto. Chivu rimane concentrato sul lavoro e non si perde d’animo se la vittoria sfuma. La stagione, insomma, continua con ottimismo anche senza il trofeo in mano.

L’Inter di Cristian Chivu sta vivendo una stagione ricca di spunti positivi, ma l’eventuale mancata conquista del titolo non rappresenterebbe affatto un fallimento. Il tecnico romeno ha ereditato una situazione complessa e sta costruendo qualcosa di importante. Un inizio stagione senza certezze A inizio campionato, praticamente nessuno avrebbe scommesso sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Cristian Chivu e l’Inter: quando i risultati non sono tutto

Approfondimenti su Cristian Chivu Inter

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, proseguendo il lavoro in vista dell’incontro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SABATINI PARLA CHIARO! ROMA VERSO LA CHAMPIONS + BAILEY ACCENDE LA SPERANZA ROMANISTA

Ultime notizie su Cristian Chivu Inter

Argomenti discussi: Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter sarà tedoforo per Milano-Cortina: Mi fa piacere anche se ho mal di schiena, spero mi passi; Chivu: Rimonta d’orgoglio, di qualità e intensità; Chivu: 'Pronti a fare i playoff, se servirà'; Chivu, frecciata a Mourinho? Cristian ‘vendicativo’ ma in estate José aveva….

Braglia: Chivu? Troppo semplice dire una cosa. Ha portato l’Inter a mettere…Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Braglia ha parlato dell'Inter e in particolare ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro di Chivu ... fcinter1908.it

Inter, Luis Henrique game over: anche Chivu perde la pazienza, fuori dopo mezzoraLuis Henrique bocciato da Chivu: sostituzione choc dopo 34 minuti in Inter-Pisa. L’ingresso di Dimarco cambia la partita e apre il caso in casa nerazzurra. sport.virgilio.it

Cristian Chivu studia la formazione per il match contro il Borussia Dortmund A centrocampo Frattesi insidia Sucic, in attacco scalpita Pio Esposito. Ma per ora partono dietro rispetto agli altri Vi convince la probabile #BorussiaInter #ChampionsLeague - facebook.com facebook

LIVE - Cristian #Chivu in conferenza alla vigilia di #BorussiaDortmundInter x.com