Crisi di mezza età? Mi sono sempre tenuto in forma ma per Muccino si è trattato di trasformarmi Non sono un ‘perennial' | così Stefano Accorsi

Stefano Accorsi smentisce le voci sulla crisi di mezza età. Durante le riprese del film di Gabriele Muccino, le foto del attore avevano fatto parlare, ma lui spiega di essersi sempre mantenuto in forma. Per Accorsi, la trasformazione richiesta dal regista non è stata una crisi, ma un processo naturale. «Non sono un ‘perennial’», dice, chiarendo di non aver mai vissuto un momento di difficoltà personale.

Già durante le riprese del film di Gabriele Muccino “Le cose non dette”, le foto paparazzate di Stefano Accorsi avevano suscitato sorpresa. L’attore 54enne, infatti, ha mostrato il corpo scolpito dai muscoli. Inizialmente per esigenze di scena, ma poi Accorsi ha voluto continuare gli allenamenti, assieme al suo amico e personal. Ma come è nato tutto? “Gabriele Muccino mi disse che il mio personaggio aveva sviluppato un’ossessione per la palestra. – ha dichiarato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni – Io mi sono sempre tenuto in forma, ma qui si è trattato di trasformarmi”. Da qui il lungo percorso: “Ho iniziato dal regime alimentare, per assicurarmi che questa trasformazione fosse gestita in modo intelligente per la mia salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stefano Accorsi rivela l'impatto forte del primo incontro con Gabriele Muccino, definendolo uno shock.

