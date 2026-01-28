Cricket chi sono i convocati dell’Italia per i Mondiali T20

L’Italia si prepara a giocare i Mondiali T20 in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo 2026. La squadra azzurra ha scelto i convocati e si appresta a sfidare Scozia, Inghilterra, Nepal e Indie Occidentali nel Girone C. La selezione italiana si allena con l’obiettivo di fare bene in questa competizione importante.

L 'Italia si appresta a disputare la Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all'8 marzo: gli azzurri saranno inseriti nel Girone C con Scozia, Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali. La Scozia, fresca di ripescaggio al posto del Bangladesh, terrà a battesimo l'Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai. Gli azzurri torneranno a giocare gli ultimi due match della prima fase a gironi ancora allo stadio Eden Gardens di Calcutta: l'Italia affronterà l'Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.

