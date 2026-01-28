Cremor tartaro da lievitante a prodotto per l' igiene della casa | gli innumerevoli usi dell' ingrediente naturale

Cremor tartaro, da ingrediente per cucina a alleato per la casa. Fino a pochi anni fa, lo si usava solo come lievitante naturale in dolci e pane. Ora, invece, si scopre anche come prodotto utile per l’igiene e la pulizia. Un ingrediente naturale che cambia funzione e si adatta alle esigenze di tutti i giorni.

Molti conoscono il cremor tartaro, ingrediente per impasti dolci e salati, come un efficace lievitante ma in realtà può essere anche utilizzato per la pulizia della casa. Le informazioni utili Ciambelle, torte salate, pizze e pane..si usa come lievitante naturale nella preparazione di diversi cibi ed è un sale di potassio dell'acido tartarico, un acido organico che si trova in diverse piante: oggi parliamo del bitartrato di potassio o meglio conosciuto con il nome di cremor tartaro. Si presenta come una polvere bianca inodore e insapore, ed è molto utilizzato in cucina dagli appassionati dei lievitati.

