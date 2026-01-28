Cremonese Inter dove vederla | ampia copertura per il match

Domenica alle 18:00, allo stadio Giovanni Zini, si gioca Cremonese-Inter, partita valida per la 23^ giornata di Serie A 202526. La sfida tra le due squadre è molto attesa e sarà trasmessa su diverse piattaforme, così i tifosi potranno seguirla facilmente.

Cremonese Inter dove vederla. Cremonese-Inter, sfida valida per la 23^ giornata di Serie A 202526, si disputerà domenica 1 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini. Un appuntamento importante per i nerazzurri, chiamati a dare continuità al proprio cammino in campionato, e per i grigiorossi, a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN e anche sui canali Sky, garantendo una copertura completa per i tifosi. La partita potrà essere seguita tramite l’app di DAZN su smart TV, oltre che in streaming su PC, smartphone e tablet. Disponibile anche la visione attraverso Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati, per non perdere neanche un minuto della gara.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Official – Davide Massa To Referee Cremonese Vs Inter Milan Serie A Clash x.com

