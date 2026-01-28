Creatività e progetti negli sport invernali

Questa mattina, a Milano, è stato presentato un nuovo progetto che unisce moda e sport invernali. Parliamo dei Cage Sandal, scarpe innovative create nel 2007 dal designer Nicolas Ghesquièr di Balenciaga. Il modello si ispira alle attrezzature da sci, con una struttura a listini che richiama gli scarponi da montagna. Un mix tra funzionalità e stile, che sta già facendo parlare gli appassionati di moda e sport.

Se l'ispirazione la moda va a cercarla nelle attrezzature degli sport invernali, ne vien fuori qualcosa di audace: i Cage Sandal (struttura a listini allusivi allo scarpone da sci) progettati nel 2007 dal visionario Nicolas Ghesquièr, direttore creativo di Balenciaga. Modello esposto alla Triennale, fino al 15 marzo, in una mostra che non solo per l'ingresso gratuito attira la curiosità antropologica: " White Out The Future of Winter Sports ". Fa immaginare l'impatto del rapido e severo cambiamento climatico su un futuro in cui si prevede il rischio di chiusura, tra il 50 % e il 98%, delle stazioni sciistiche europee, e perciò non più utilizzabili gli scarponi.

