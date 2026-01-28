A Crans-Montana, Sofia Goggia e la Nazionale italiana di sci alpino hanno fermato le competizioni per un minuto di silenzio. Lo hanno fatto in ricordo delle vittime della notte di Capodanno, tra ragazze, ragazzi e lavoratori scomparsi. La cerimonia si è svolta in rispetto e memoria, senza grandi formalità, come gesto di vicinanza e solidarietà.

A Crans-Montana, Sofia Goggia e la Nazionale italiana di sci alpino hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle ragazze, dei ragazzi e dei lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno. Un gesto di raccoglimento e rispetto, condiviso dall’intera squadra azzurra, per ricordare le vittime e stringersi simbolicamente alle loro famiglie. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans-Montana, un minuto di silenzio con Sofia Goggia e la Nazionale azzurra

Approfondimenti su Crans Montana

La Nazionale di sci alpino italiana ha partecipato questa mattina a un omaggio per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Martedì 7 gennaio, presso la scuola Oberdan di Pisa, si è svolta la Festa del Tricolore, occasione per ricordare l'importanza della bandiera italiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Calcio, 1 minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana; Crans-Montana, perché dopo le dimissioni dall’ospedale può iniziare un momento critico per il paziente grande ustionato; Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco.

Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuocoIl video realizzato da un ragazzo italiano un minuto dopo che è scoppiato l'incendio a Le Constellation, dove sono morte 40 persone a Capodanno: mentre ... fanpage.it

Crans-Montana, il commosso omaggio della Nazionale femminile di sci alle vittime di CapodannoLe azzurre, guidate da Sofia Goggia, hanno donato fiori e osservato un minuto di silenzio in ricordo del tragico evento ... corrieredellosport.it

Gli studenti dopo la strage di Crans-Montana: «Insegnateci a riconoscere i pericoli» Arzachena, i ragazzi del Falcone-Borsellino invitano in cattedra l’Associazione nazionale vigili del fuoco - facebook.com facebook

Per Crans-Montana, il governo sembra aver dimenticato il garantismo. L'opinione di Rino Cammilleri Che errore la deriva manettara del governo su Crans Montana x.com