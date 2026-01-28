Nella notte tra Capodanno e il giorno successivo, nella zona di Crans-Montana in Svizzera, sono scomparsi più di 250 filmati di telecamere pubbliche e di sorveglianza. Le immagini, che avrebbero potuto aiutare a chiarire cosa sia successo durante la strage, sono state cancellate o sono risultate irraggiungibili. Attualmente, restano disponibili solo sei ore di registrazioni, lasciando gli investigatori senza molte prove visive per ricostruire la vicenda.

La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha dedicato un servizio al giallo dei video cancellati nella strage di Crans-Montana: oltre 250 registrazioni di telecamere pubbliche utili per fare luce sulle responsabilità della strage sono andate perdute. Il programma ha mostrato anche il documento che lo ha rivelato: è la risposta fornita dalla Polizia municipale alla richiesta della Procuratrice di visionare le registrazioni relative al 31 dicembre e al 1° gennaio, richiesta arrivata lo scorso 15 gennaio.

Crans-Montana, spariti oltre 250 filmati tra telecamere pubbliche e videosorveglianza: solo 6 ore di immagini

In Svizzera, le immagini di oltre 250 telecamere pubbliche di Crans-Montana sono state cancellate, sollevando interrogativi sulle indagini relative all’incendio di Capodanno al disco-bar Le Constellation.

A Crans-Montana, gran parte dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza durante la notte della strage sono scomparsi.

