Crans-Montana spariti i video di 250 telecamere Moretti accusa una cameriera morta | Voleva dare spettacolo

A Crans-Montana, gran parte dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza durante la notte della strage sono scomparsi. Solo poche immagini sono rimaste, lasciando investigatori e testimoni senza molte prove visive. Nel frattempo, Moretti punta il dito contro una cameriera, sostenendo che voleva attirare l’attenzione e dare spettacolo. La scomparsa dei filmati apre nuovi dubbi sulla ricostruzione dei fatti, mentre le indagini continuano.

Gran parte dei filmati della notte della strage di Crans-Montana e del giorno successivo è scomparsa. La polizia avrebbe recuperato video girati solo dalla mezzanotte alle 6 del mattino del primo gennaio, mentre il materiale precedente e quello successivo è stato automaticamente cancellato una settimana dopo il disastro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi a Crans-Montana si svolge un nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation.

Louise, unica cameriera sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, smentisce Jessica Moretti riguardo alle circostanze dell’incidente.

