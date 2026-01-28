Crans-Montana sospetto sulle indagini | Comanda una cricca

La tragedia di Crans-Montana si complica. Le indagini si infittiscono e aumentano i sospetti su una presunta cricca dietro il rogo che ha ucciso 40 persone e ferito 116. Gli inquirenti stanno seguendo nuove piste, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Intanto, la comunità chiede risposte e giustizia.

Sul rogo di Crans-Montana, costato la vita a 40 persone e con 116 feriti, cala un’ombra sempre più fitta. A raccontarlo è Il Messaggero, che ricostruisce lo scontro frontale tra i familiari delle vittime e la procura di Sion, guidata da Beatrice Pilloud. È stata proprio lei ad annunciare che non arriverà alcun procuratore straordinario a coordinare l’inchiesta, respingendo la ricusazione presentata dagli avvocati delle famiglie. Una decisione che ha fatto esplodere le polemiche. I sospetti di una “cricca” locale nella ricca comunità vallese circolano da settimane. “Qui giocano tutti insieme a golf”, ha detto senza giri di parole l’avvocato Sebastien Fanti, ipotizzando una rete di conoscenze e interessi condivisi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Crans-Montana si fa più confusione sull’inchiesta del rogo del primo gennaio.

Il padre di Giovanni Tamburi torna a parlare e accusa senza mezzi termini: “Qui comanda una cricca”.

