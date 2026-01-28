Crans Montana Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno

Sofia Goggia e le atlete azzurre si sono ritrovate oggi a Crans-Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime della strage di Capodanno. Nonostante la neve battente, le campionesse italiane hanno posato dei fiori e si sono fermate in silenzio per ricordare le persone scomparse nell’incendio. La giornata si è svolta in un clima di sobrietà, lontano dai riflettori, con le atlete che hanno dimostrato ancora una volta il loro rispetto e la vicinanza alle vittime e

Sotto una fitta nevicata le Azzurre dello sci alpino guidate da Sofia Goggia oggi pomeriggio a Crans-Montana, in Svizzera, hanno reso omaggio ai ragazzi e alle ragazze italiane e alle altre vittime che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno. Goggia oltre a un mazzo di fiori gialli e bianchi, all'ingresso del bar discoteca Le Constellation, ha lasciato un gagliardetto della Federazione Italiana Sport invernali. Poi le campionesse si sono raccolte commosse in un momento di silenzio, preghiera e riflessione. Le Azzurre nelle giornate di venerdì e sabato, e gli azzurri domenica, gareggeranno con il lutto al braccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di Capodanno Approfondimenti su Crans Montana Sofia Goggia e la Nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di Crans Montana La Nazionale di sci alpino italiana ha partecipato questa mattina a un omaggio per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, proseguono le indagini: l'omaggio commosso alle vittime della strage Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana continuano, con particolare attenzione alle cause dell’incendio al bar Le Constellation. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Federica Brignone ci sarà anche a Crans Montana: le azzurre convocate per la discesa libera il supergigante; Sci, azzurre col lutto al braccio a Crans Montana; Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana: poker di vittorie. Crans Montana, Sofia Goggia e le Azzurre rendono omaggio alle vittime della strage di CapodannoSotto una fitta nevicata le Azzurre dello sci alpino guidate da Sofia Goggia oggi pomeriggio a Crans-Montana, in Svizzera, hanno reso omaggio ... iltempo.it Crans Montana: Goggia e le azzurre della nazionale di sci rendono omaggio alle vittime di Capodanno(LaPresse) - Con la veterana Sofia Goggia davanti a tutte la Nazionale di sci alpino femminile italiana ha reso omaggio alle ragazze, i ragazzi e i lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capod ... msn.com L’Italia ha ritirato l’ambasciatore e chiesto una squadra investigativa comune. Le azzurre dello sci hanno reso omaggio alle vittime della strage di Capodanno Leggi l'articolo #CransMontana - facebook.com facebook Crans Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.