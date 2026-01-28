Crans-Montana oltre 100 trecce per ricominciare | il dono dell’Italia ai ragazzi ustionati

A Crans-Montana più di cento persone hanno deciso di donare i propri capelli per aiutare i ragazzi ustionati. Sono trecce che verranno utilizzate per creare parrucche e ridare un volto e un sorriso a chi ha subito gravi ustioni. Questa gara di solidarietà è nata dall’iniziativa di un gruppo di italiani che, dopo essere passati dall’inferno del bar “Le Constellation”, hanno deciso di mettere insieme le loro forze per fare qualcosa di concreto. Una risposta forte e spontanea, che dimostra come anche in momenti difficili si possa trovare il modo di

Crans-Montana, dall'inferno del bar "Le Constellation"alla gara di solidarietà che ha unito lo Stivale A volte la solidarietà ha il. A volte la solidarietà ha il rumore delle forbici che scorrono e il peso di una ciocca che cade. Non è solo estetica, stavolta è qualcosa di molto più profondo, quasi viscerale. Stiamo parlando di oltre cento trecce, sì, avete letto bene, più di cento, che dall'Italia stanno partendo alla volta della Svizzera. Destinazione? Ai ragazzi rimasti coinvolti in quel maledetto incendio al pub "Le Constellation" di Crans-Montana, proprio durante i festeggiamenti di Capodanno. Dalla Puglia con amore: inviate decine di trecce di capelli per fare parrucche ai ragazzi ustionati a Crans Montana Un gesto di solidarietà dalla Puglia ha raccolto oltre 100 trecce di capelli per realizzare parrucche destinate a ragazzi ustionati nel tragico incidente di Crans-Montana, in Svizzera. La piccola Annachiara dà l'esempio: "Dono i miei capelli ai ragazzi ustionati a Crans-Montana" In un gesto semplice ma significativo, la piccola Annachiara ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. Crans-Montana, oltre 100 trecce dall'Italia per i ragazzi ustionati: Ogni ciocca è una carezzaOltre 100 trecce donate in tutta Italia per realizzare parrucche destinate ai ragazzi ustionati nella tragedia di Crans Montana. Una gara di solidarietà partita da Foggia ... Crans-Montana, cancellate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La procura di Sion le ha chieste solo il 15 gennaioFin dall'inizio, l'inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno a Crans-Montana è apparsa agli avvocati di parte civile delle 40 vittime e degli oltre 100 feriti segnata da ritardi, omissioni e zone d ... Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all'interno del Constellation. […]». […] Per esempio, ecco un'altra risposta mancante: come Nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche

