Nella vicenda della notte di Capodanno a Crans-Montana, le prove sono sparite e c’è chi cerca di spostare le responsabilità. I video che avrebbero mostrato cosa è successo sono stati cancellati, e una delle vittime è stata trasformata in colpevole senza prove chiare. La scena si fa confusa e le domande restano senza risposta.

Nell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, il problema non è solo ciò che è accaduto nella notte dell’incendio, ma ciò che è scomparso dopo. Prove non acquisite in tempo, materiali cancellati automaticamente, decisioni rinviate. Un accumulo di ritardi che oggi pesa come un’ipoteca sulla ricostruzione dei fatti e che spinge le parti civili a parlare apertamente di indagini compromesse. Le 250 telecamere e il paradosso delle regole ignorate. Crans-Montana è uno dei comuni svizzeri con il più alto livello di videosorveglianza. Dal 2006 sono attive circa 250 telecamere, presentate dalla stessa polizia locale come uno strumento chiave per garantire sicurezza e alti tassi di risoluzione dei reati. 🔗 Leggi su Panorama.it

Crans-Montana, le prove sparite e lo scaricabarile: video cancellati e una vittima trasformata in colpevole

L’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana riprende con l’attenzione sulle prove video scomparse.

La polizia di Crans-Montana ha ricevuto le immagini delle telecamere solo dopo molto tempo, e nel frattempo ha cancellato le registrazioni sia dall’interno che dall’esterno del locale.

Argomenti discussi: Condizioni non semplicissime a Crans-Montana, alle 10.30 lo start della 1^ prova con otto azzurre al cancelletto; Crans-Montana, Jacques Moretti continua a inquinare le prove. Ha già influenzato alcuni testimoni; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Federica Brignone torna nelle discipline veloci; Crans-Montana: video, prove sparite e l’ombra della fuga con un aereo privato. Cosa faceva Jessica Moretti mentre il locale si incendiava.

Crans-Montana, le prove sparite e lo scaricabarile: video cancellati e una vittima trasformata in colpevoleNell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti continua a inquinare le prove. «Ha già influenzato alcuni testimoni»Le bugie sulla sicurezza del Constellation, con le carte in regola e ogni misura rispettata, se non per sciatteria di terzi, e l’inquinamento delle prove. Prima di essere arrestato il ... ilmattino.it

Crans-Montana, Travaglio smonta il governo Meloni: “Questi analfabeti non sanno l'abc del diritto. Se fosse successo in Italia, Moretti non sarebbe stato neppure arrestato” - Guarda il video - facebook.com facebook

Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com