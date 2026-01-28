Crans-Montana la Svizzera all' Italia | sì alle squadre investigative comuni

La Svizzera e l’Italia si preparano a collaborare nelle indagini sulla strage di Crans-Montana. Ieri sera, le autorità svizzere hanno dato il via libera alle squadre investigative congiunte, segnando un passo importante per far luce sull’accaduto. La decisione arriva dopo settimane di trattative e aumenta le possibilità di fare chiarezza su quello che è stato uno dei casi più complicati degli ultimi tempi.

E' arrivato ieri in serata il segnale atteso da Berna sull'inchiesta giudiziaria riguardante la strage del Constellation, a Crans-Montana. Un messaggio diretto a Roma, a due voci. Da una parte si dà il via libera alle squadre investigative comuni italo-svizzere, attese dalla procura di Roma e poste ieri dalla premier Giorgia Meloni come condizione per il rientro in sede dell'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma. Dall'altra però si ribadisce un concetto già espresso più volte in questi giorni: la distinzione tra le responsabilità politiche e quelle giudiziarie. Aggiungendo una variabile, tutta svizzera: si tratta di una questione che riguarda il Cantone del Vallese e non l'intera Confederazione elvetica.

