La polizia di Crans-Montana ha ricevuto le immagini delle telecamere solo dopo molto tempo, e nel frattempo ha cancellato le registrazioni sia dall’interno che dall’esterno del locale. Così, le prove fondamentali sulla strage di Capodanno, in cui sono morte 40 persone, sono scomparse nel nulla. Le immagini c’erano, ma ora non ci sono più, e questa decisione alimenta dubbi e polemiche sull’andamento dell’indagine.

Le immagini c’erano, ma non esistono più. È uno dei punti più controversi dell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. I video delle telecamere di sorveglianza pubblica, comprese quelle davanti al locale Constellation, sono stati cancellati prima di essere acquisiti dagli inquirenti. La Procura di Sion ha richiesto le registrazioni solo il 15 gennaio, oltre una settimana dopo i fatti. Troppo tardi: il sistema comunale prevede l’eliminazione automatica dei filmati dopo sette giorni. Risultato: circa 250 telecamere attive in paese, alcune in punti chiave, ma nessuna immagine utilizzabile per ricostruire cosa sia accaduto quella notte. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, la polizia acquisisce tardi le immagini: cancellate quelle fuori dal locale e all?interno del bar. Così sono sparite le prove della strage

Approfondimenti su Crans Montana Polizia

A Crans-Montana, in Svizzera, sono scomparsi i documenti relativi alla ristrutturazione del bar Le Constellation del 2015.

Tra le carte sequestrate dagli inquirenti svizzeri nell’ambito dell’indagine sulla strage del Constellation di Crans-Montana, manca un fascicolo relativo ai lavori del locale.

Ultime notizie su Crans Montana Polizia

