Un ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana è finito sotto indagine. La procura di Sion vuole chiarire il suo ruolo nella vicenda legata alla strage di Capodanno al Constellation. Nel frattempo, si scopre che una banca francese aveva bloccato un prestito ai Moretti nel 2021, giudicando le garanzie troppo deboli. La situazione resta aperta e le indagini continuano a fare luce sui diversi aspetti di questa vicenda.

Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell'indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce la televisione Svizzera Rts, dopo la conferma del suo avvocato. L'uomo, il cui coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio. Gli altri due indagati sono i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi. La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui gestori del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans-Montana, indagato l'ex responsabile della sicurezza. Banca francese bloccò prestito ai Moretti nel 2021: «Garanzie dubbie»

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Questa mattina, a Crans-Montana, si è parlato ancora una volta della tragedia che ha coinvolto Jacques e Jessica Moretti.

La notte tra il 2021 e il 2022, la banca francese bloccò un prestito da oltre un milione di euro a Jacques Moretti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti; Crans-Montana, il presidente elvetico: In Svizzera procedure diverse, la politica non interferisca; Crans-Montana, Meloni e Tajani richiamano l’ambasciatore: Indignazione per la scarcerazione di Moretti; Il caso Crans-Montana: l’Italia chiede conto alla Svizzera!, l’Editoriale dell’Ambasciatore Bruno Scapini.

Tragedia di Capodanno, indagato l'ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-MontanaUn ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell’indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce la televisione Svizzera Rt ... gazzettadiparma.it

Su Crans-Montana c'è l'ok all'indagine comune Svizzera-Italia. Il giallo della riunione dopo la strageSi sblocca il braccio di ferro diplomatico, la procura di Roma e quella di Sion collaboreranno ufficialmente. Intanto l'inchiesta si arricchisce di nuovi elementi tutti da chiarire ... today.it

Le sciatrici azzurre al Constellation, teatro della strage di Capodanno, portano il loro omaggio alle vittime. La Nazionale femminile di sci è a Crans Montana per disputare la gara di Coppa del mondo di Sci. Di Jari Pilati #nazionalefemminilesci #fisi #cransmont - facebook.com facebook

La Svizzera dice che l’indagine su Crans-Montana «spetta alla giustizia vallesana e non al governo» x.com