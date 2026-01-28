Crans Montana indagato ex responsabile della sicurezza

La Procura di Sion ha inserito nel registro degli indagati un ex responsabile della sicurezza di Crans Montana. La notizia è emersa dalla televisione svizzera Rts, che ha rivelato il suo nome e il suo coinvolgimento. Al momento, non ci sono altre conferme ufficiali, ma l’indagine prosegue.

Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell’indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce la televisione svizzera Rts, dopo la conferma del suo avvocato. L’uomo, il cui coinvolgimento nell’inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio. Gli altri due indagati sono i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Crans Montana, indagato ex responsabile della sicurezza Approfondimenti su Crans Montana Procura Crans-Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune La Procura del Vallese ha aperto un’indagine sull’incendio nel bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana. Crans-Montana, indagato ex responsabile della sicurezza del Comune. La Svizzera: da Roma toni inaccettabili Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana è stato messo sotto inchiesta dalla procura di Sion. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Procura Argomenti discussi: Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti; Indagato ex responsabile sicurezza Comune Crans-Montana; Crans-Montana, Meloni e Tajani richiamano l’ambasciatore: Indignazione per la scarcerazione di Moretti; Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. La cauzione pagata dall’amico stretto e la…. Crans Montana, media: indagato l'ex responsabile della sicurezza del comuneL'uomo sarà ascoltato il 9 febbraio, il procedimento mira a determinare eventuali responsabilità penali legate alle carenze riscontrate nel controllo degli esercizi pubblici ... adnkronos.com Crans-Montana, indagato l’ex responsabile della sicurezza del comuneCorone di fiori e candele di fronte al bar 'Le Constellation' a Crans-Montana (Alessandro ... msn.com Gli studenti dopo la strage di Crans-Montana: «Insegnateci a riconoscere i pericoli» Arzachena, i ragazzi del Falcone-Borsellino invitano in cattedra l’Associazione nazionale vigili del fuoco - facebook.com facebook La Svizzera dice che l’indagine su Crans-Montana «spetta alla giustizia vallesana e non al governo» x.com

