Crans-Montana indagato ex responsabile della sicurezza del Comune La Svizzera | da Roma toni inaccettabili

Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana è stato messo sotto inchiesta dalla procura di Sion. L’indagine riguarda la tragica notte di Capodanno, quando al locale Le Constellation si è verificata una strage. La notizia ha fatto salire la tensione tra Roma e la Svizzera, con la Farnesina che ha condannato i toni usati dalla diplomazia elvetica.

Roma, 28 gennaio 2026 – Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell'indagine sulla strage di Capodanno a Le Constellation. A riferirlo è la televisione svizzera Rts, dopo la conferma del suo avvocato. L'uomo, il cui coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio. Al momento nel fascicolo degli indagati sono iscritti i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

