Crans Montana i parlamentari svizzeri attaccano l’Italia | Toni inaccettabili politica da western

I parlamentari svizzeri si scagliano contro l’Italia. In aula, hanno usato toni duri, definendo la posizione italiana “inaccettabile” e “da western”. La polemica nasce dalle proteste di Roma sulla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, dove un incendio ha provocato 40 vittime. La discussione continua a salire, senza segni di avvicinamento tra i due lati.

Si alzano i toni in Parlamento in Svizzera contro l'Italia, dopo le polemiche sollevate da Roma per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, dove un incendio ha causato la morte di 40 persone. Il coro critico verso i politici italiani è bipartisan, dai sovranisti ai Verdi, fino ai liberali e ai democristiani. Ma a far crescere la tensione sono soprattutto le condizioni imposte da Palazzo Chigi per il rientro a Berna dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato nei giorni scorsi a Roma. Tra queste, la richiesta di avviare una collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e di costituire immediatamente una squadra investigativa congiunta per accertare le responsabilità della strage «senza ulteriori ritardi».

