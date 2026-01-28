Crans-Montana ex dipendente accusa Moretti sulla porta di sicurezza chiusa | Paura che clienti non pagassero
Un ex dipendente del locale Le Constellation di Crans-Montana ha raccontato di aver visto Moretti davanti alla porta di sicurezza, che era sempre chiusa. Secondo la sua testimonianza, l’uomo avrebbe mostrato paura che i clienti non pagassero e si sarebbe mostrato molto nervoso in quella fase. La vicenda si aggiunge alle tensioni emerse negli ultimi giorni sul locale e sulla presenza di Moretti.
Un ex dipendente del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno si è verificato il drammatico incendio in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 italiani, ha lanciato un'accusa a Jacques Moretti. L'uomo ha riferito che la porta di sicurezza restava sempre chiusa perché il titolare "aveva paura che i clienti fuggissero da lì senza pagare".
L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si approfondisce dopo le dichiarazioni di Jacques Moretti, che ha confermato durante l'interrogatorio che la porta di sicurezza era chiusa a chiave.
Durante l’interrogatorio di oltre sei ore, Jacques Moretti ha dichiarato che una porta di servizio al primo piano era chiusa dall’interno.
Crans-Montana, i Moretti: «Cyane salì sulle spalle di sua iniziativa». Ma gli ex dipendenti: «No, Jessica chiedeva di farlo»Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, scaricano la cameriera Cyane Panine. La giovane dipendente, morta nell'incendio della notte di ... ilmattino.it
Crans Montana, spunta un nuovo video: i pannelli del soffitto tenuti su con delle stecche da biliardo poche settimane prima della strageUn nuovo video mostra i pannelli fonoassorbenti del soffitto, poi andati a fuoco, sostenuti con stecche da biliardo poche settimane prima della tragedia ... ilfattoquotidiano.it
Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all’interno del Constellation. […]». […] Per esempio, ecco un’altra risposta mancante: come facebook
Nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche x.com
