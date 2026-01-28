Crans-Montana cancellate le immagini delle telecamere di videosorveglianza La procura di Sion le ha chieste solo il 15 gennaio

La procura di Sion ha chiesto di cancellare le immagini delle telecamere di videosorveglianza a Crans-Montana solo il 15 gennaio, quasi un mese dopo la strage di Capodanno. Fin dall'inizio, l'inchiesta svizzera ha mostrato problemi di gestione, con ritardi e mancanze che hanno complicato il lavoro degli avvocati delle vittime e dei feriti. Le autorità sembrano aver agito con poca rapidità in una vicenda che ha sconvolto la località alpina.

Fin dall’inizio, l’inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno a Crans-Montana è apparsa agli avvocati di parte civile delle 40 vittime e degli oltre 100 feriti segnata da ritardi, omissioni e zone d’ombra difficili da ignorare. Tanto che con un’istanza è stata chiesta dai legali la ricusazione della procura di Sion e l’affidamento a un procuratore speciale per le indagini sul rogo del Constellation. A distanza di settimane, dalle carte depositate e dalle nuove testimonianze emerge un quadro che alimenta dubbi non solo sull’operato dei gestori del locale, ma anche sulla tempestività e sull’efficacia dei controlli e delle indagini successive all’incendio Uno dei punti più critici resta il sequestro dei beni di Jacques e Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, il giallo dei filmati di 250 telecamere pubbliche svaniti nel nulla. La polizia ai pm: «Le immagini sono state cancellate»

In Svizzera, le immagini di oltre 250 telecamere pubbliche di Crans-Montana sono state cancellate, sollevando interrogativi sulle indagini relative all’incendio di Capodanno al disco-bar Le Constellation.

"Mancate perquisizioni, esclusione delle parti civili, lacune". Le "incomprensibili" violazioni procedurali della procura di Sion sul rogo di Crans-Montana

L’indagine sul rogo di Crans-Montana ha evidenziato diverse criticità procedurali, tra cui mancanti perquisizioni, esclusione delle parti civili e lacune investigative.

