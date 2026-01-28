Crans Montana anche l'Italia parteciperà all'indagine Parlamento federale svizzero | Ingerenza inaccettabile

Il governo italiano ha deciso di partecipare all’indagine sulla strage di Capodanno a Crans Montana. Dopo che il nostro Paese ha chiesto di collaborare con le autorità svizzere, la Svizzera ha risposto con durezza. Il Parlamento federale ha definito inaccettabile l’ingerenza italiana, e ora si rischia uno scontro tra i due Paesi. L’Italia ha subordinato il ritorno dell’ambasciatore a Berna alla cooperazione tra le forze investigative di entrambe le nazioni. La vicenda si fa più tesa, mentre si cercano spiegazioni sui

È scontro tra Svizzera e Italia dopo che il nostro Paese ha subordinato il ritorno dell'ambasciatore a Berna alla collaborazione tra squadre investigative italiane e svizzere sulla strage di Capodanno Crans Montana, costata la vita a 40 persone e il ferimento di altre 116. Il parlamento svizzero ha criticato duramente l'Italia per i toni usati a seguito dell'inchiesta sulla tragedia di Le Constellation a Crans-Montana. L'avvocato svizzero Donato Del Duca ha illustrato a Fanpage. La Svizzera ha annunciato il via libera alle squadre investigative comuni con l'Italia entro la fine della settimana. Come riporta una nota dell'Ufficio federale di giustizia svizzero, le due autorità collaboreranno. Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all'interno del Constellation.» Nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche.

