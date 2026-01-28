Crans indagato ex responsabile Comune

La Procura di Sion ha aperto un’indagine sull’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno al bar Le Constellation. La vicenda sta facendo discutere la comunità locale, che chiede chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

18.45 Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla Procura di Sion nell'inchiesta sulla strage di Capodanno del bar Le Constellation.A riferirlo la televisione Svizzera Rts,dopo la conferma del suo legale.L'uomo,il cui coinvolgimento nell'indagine sarebbe legato ai mancati controlli comunali negli ultimi 5 anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale,sono gli altri due indagati. Per loro la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposo.

