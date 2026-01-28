Costi lievitati a 260 milioni | project financing per coprirli

La Regione ha deciso di usare il project financing per coprire i costi del depuratore dei reflui sulla sponda bresciana del Garda. I lavori, inizialmente stimati a una cifra inferiore, sono saliti a 260 milioni di euro. Per evitare che i costi ricadano sui cittadini, si punta a trovare subito le risorse necessarie attraverso questa formula di finanziamento. L’obiettivo è partire il prima possibile con la realizzazione dell’impianto, che servirà a migliorare la qualità delle acque del lago e a risolvere le criticità di inquinamento.

Project financing per finanziare la realizzazione del depuratore dei reflui della sponda bresciana del Garda. È l’ipotesi avanzata nell’ambito della cabina di regia, riunitasi a novembre scorso al Ministero dell’Ambiente, ed il cui verbale è stato acquisito con accesso agli atti dal sindaco di Montichiari, Marco Togni (nella foto). Tra i punti affrontati, c’è il tema dei costi, che passeranno da 200 a 260 milioni di euro. L’ipotesi è di includere i costi del collettore di scarico dal depuratore al fiume Chiese nella procedura di project financing, con il recupero futuro in tariffa degli oneri sostenuti dal soggetto realizzatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Costi lievitati a 260 milioni: project financing per coprirli Approfondimenti su Garda Brescia Project financing per rilanciare il mercato ortofrutticolo: investimenti privati senza costi per l'Ente Il Comune di Maddaloni ha avviato un progetto di project financing volto alla riqualificazione e gestione dell’area mercatale ortofrutticola. Stadio del Nuoto, project financing per i lavori da 2.6 milioni di euro Il Comune di Lusciano avvia il progetto di realizzazione dello Stadio del Nuoto, con un investimento di 2,6 milioni di euro tramite il metodo del project financing. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Garda Brescia Argomenti discussi: Costi lievitati a 260 milioni: project financing per coprirli. Costi lievitati a 260 milioni: project financing per coprirliProject financing per finanziare la realizzazione del depuratore dei reflui della sponda bresciana del Garda. È l’ipotesi avanzata ... ilgiorno.it TAV e la Corte dei Conti: Giachino “Anche colpa deli attacchi al cantiere dei No TAV” VALSUSA - Il recente rapporto della Corte dei Conti Europea sul cantiere Torino-Lione, spiega che i costi dell'opera sarebbero lievitati rispetto alle stime iniziali, con un ritard - facebook.com facebook Le #Olimpiadi a “costo zero” che fanno rischiare il default a #Lombardia e #Veneto: i costi lievitati in sei anni da 1,6 ai circa 6 miliardi attuali. La Fondazione #MilanoCortina2026 di Malagò vuole garanzie per altri 120 milioni e gli #svizzeri ne chiedono 6 per ga x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.