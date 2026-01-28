Donald Trump ha cambiato profondamente l’Ice, l’agenzia che si occupa di immigrazione e sicurezza doganale. Ora, gli agenti devono seguire un addestramento più intenso, con sei giorni di formazione alla settimana per otto settimane al Federal Law Enforcement Training Center. La trasformazione si nota anche nelle operazioni di budget, reclutamento e deportazioni, che sono state rafforzate negli ultimi anni.

L'Immigration and Customs Enforcement è sempre più impopolare. I sondaggi La formazione per un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) prevede sei giorni alla settimana per otto settimane presso il Federal Law Enforcement Training Center di Brunswick in Georgia. Tra le priorità ci sono l’utilizzo di armi da fuoco e alcuni test di idoneità, ma è previsto anche un programma di studi delle ll’immigrazione e gestione delle crisi, per imparare le “tecniche di de-escalation” cioè la prevenzione dell’uso della forza, dodici ore di lezioni in aula sul Quarto Emendamento e sull’Immigration and Nationality Act del 1952, che regola se e come una persona può essere espulsa dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così Trump ha trasformato l’Ice: budget, reclutamento e deportazioni dell'agenzia

