Così… Musetti costretto al ritiro dolore e lacrime | poi lo sfogo durissimo

La notte di Melbourne si chiude con un misto di stupore e amarezza per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open quando il sogno stava prendendo una forma concreta. Due set di vantaggio contro Novak Djokovic, il giocatore più vincente della storia del tennis, un livello di gioco altissimo e poi l’imprevisto: un infortunio alla coscia destra che ha imposto lo stop. Una scena che ha lasciato il pubblico senza parole e il tennista azzurro con un carico di rimpianti difficili da smaltire. In conferenza stampa Musetti non nasconde la frustrazione. Parla di una delle partite migliori della sua carriera, non solo per il punteggio, ma per la qualità del tennis espresso e per la solidità mentale mostrata contro un avversario abituato a dominare i palcoscenici più importanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lorenzo Musetti stava giocando bene contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma all'improvviso ha dovuto fermarsi.

