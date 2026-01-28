Così lo scudo penale per la polizia rischia di inguaiare… i poliziotti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che lo scudo penale sulla legittima difesa potrebbe finire per mettere nei guai anche i poliziotti. Il nuovo pacchetto sicurezza, che arriverà in Consiglio dei ministri all’inizio di febbraio, prevede che chi agisce nell’esercizio delle proprie funzioni o usando le armi in modo legittimo non venga subito iscritto nel registro degli indagati. Una misura che, se approvata, potrebbe complicare le cose per chi lavora sul campo.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato lo scudo penale per la legittima difesa. Nel pacchetto sicurezza che verrà licenziato dal consiglio dei ministri ai primi di febbraio è previsto che chi agisce nell’adempimento del dovere o nell’uso legittimo delle armi non venga iscritto automaticamente e nell’immediato nel registro degli indagati. La misura punta a superare il meccanismo dell’iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto. In particolare per coloro che garantiscono la sicurezza dei cittadini ma anche per tutti quei cittadini che invochino una causa di giustificazione.🔗 Leggi su Open.online

L’introduzione di uno scudo penale per le forze dell’ordine è al centro del dibattito politico, con l’assessore Juri Magrini che sottolinea come la Polizia locale sia stata esclusa da questa misura.

