cosa sono gli spaghetti alla berrettini che spopolano tra gli appassionati di tennis e che piacciono anche a jannik sinner

A Melbourne, in una trattoria emiliana, sta diventando virale un piatto chiamato «spaghetti alla Berrettini». Lo preparano spesso tra gli appassionati di tennis e, pare, anche Jannik Sinner non si tira indietro. È diventato un rito pre partita che tutti vogliono provare, e in rete circolano già foto e commenti di chi cerca di replicare questa ricetta.

A dedicare un piatto di pasta all'altro campione italiano, Matteo Berrettini, è stato lo chef modenese Francesco Rota, titolare della «Trattoria Emilia» di Melbourne, storico presidio di autentica cucina italiana in Australia. Il loro motto «Feel like you’re in Italy» («Sentiti come fossi in Italia») non è solo un modo di dire: qui si mangia pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi emiliani, gnocco fritto, tigelle, Parmigiano Reggiano, vitello tonnato e plin, tiramisù e tagliatelle e, appunto, gli «spaghetti alla Berrettini». Una ricetta che ha avuto un boom dopo che il super campione Jannik Sinner ha detto di averli assaggiati (di più, secondo le dichiarazioni del titolare, Sinner è un cliente abituale del ristorante da ormai due anni), tanto che si pensava fosse diventato quasi un suo rito scaramantico pre partita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

