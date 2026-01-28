Cosa si sa di Abdul Qadir Mumin l’invisibile che per molti è il nuovo capo dell’Isis

Abdul Qadir Mumin rimane un nome poco conosciuto fuori dagli ambienti di intelligence. È considerato il leader nascosto dello Stato Islamico in Somalia, ma pochi sanno chi sia davvero. La sua storia attraversa Africa, Medio Oriente ed Europa, creando un alone di mistero sulla sua identità. Gli esperti sospettano che dietro l’attuale comando dell’Isis possa esserci proprio lui, anche se nessuno ha mai visto il suo volto. La sua presenza si fa sentire più che altro attraverso le azioni e i messaggi diffusi dai gruppi affiliati.

Abdul Qadir Mumin è una delle figure più opache e sottovalutate del jihadismo contemporaneo. Leader dello Stato Islamico in Somalia, la sua traiettoria personale attraversa l'Europa, il Medio Oriente e il Corno d'Africa, fino a intrecciarsi con una delle ipotesi più sensibili che circolano oggi negli ambienti di intelligence: che dietro il volto invisibile dell'attuale guida dell'Isis possa celarsi proprio lui. Prima di emergere come comandante jihadista, Mumin vive a lungo in Europa. Trascorre un periodo significativo a Londra, dove si muove negli ambienti della diaspora somala e si fa conoscere come predicatore itinerante, capace di attrarre seguaci con un linguaggio religioso incendiario.

