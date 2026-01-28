cosa non va in the paper la serie che continua la tradizione di the office

The Paper, la nuova serie arrivata su Sky e NOW, sta già facendo discutere. La produzione cerca di riprendere la stessa energia e il tono leggero di The Office, ma finora ha incontrato qualche difficoltà. La trama si svolge in un ufficio, ma alcuni spettatori trovano la narrazione un po’ lenta e poco coinvolgente. La serie, comunque, continua a puntare sulla comicità e sui personaggi, sperando di conquistare il pubblico nel corso delle prossime puntate.

The Paper, la serie tv appena partita su Sky e in streaming su NOW – si pone una sfida ai limiti dell’impossibile. Duplicare o almeno avvicinarsi al successo di The Office, il remake americano dell’omonima serie inglese, ideata, scritta e interpretata da Ricky Gervais, co-autore anche della versione americana. Un po’ spin-off, un po’ sequel, The Paper riprende il genere mockumentary, immaginando che la stessa troupe che aveva aveva documentato la dinamiche surreali della vita della d’ufficio alla Dunder Mifflin, una società di vendita all'ingrosso di carta, tornino vent’anni dopo per riprendere le fila della storia: quante cose sono cambiate nel frattempo? Intanto l’azienda è stata acquisita da una compagnia (sempre immaginaria, ovvio), la Enervate, con sede a Toledo, poco prima dell’inizio della pandemia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

