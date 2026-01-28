Cosa imparare dallo sciopero dei medici francesi che ha fermato chi voleva smantellare la sanità

Questa mattina, i medici francesi hanno deciso di scioperare in massa. Per dieci giorni, hanno fermato tutte le specializzazioni, dai chirurghi ai medici di famiglia, per protestare contro le proposte di smantellamento del sistema sanitario. È la prima volta che succede nella storia del paese e ha messo in crisi gli ospedali di tutto il territorio. La mobilitazione ha attirato l’attenzione di cittadini e governanti, che ora devono trovare una soluzione in tempi rapidi.

Per la prima volta nella storia, tutti i sindacati dei medici francesi – dai chirurghi, agli anestesisti, dai ginecologi, ai medici di famiglia – hanno indetto uno sciopero nazionale dal 5 al 15 gennaio 2026. L'obiettivo era di bloccare il progetto di legge di finanziamento della Sécurité Sociale (PLFSS) 2026, che, secondo i professionisti, minacciava di smantellare 80 anni di medicina convenzionale e di rendere inaccessibili le cure per le fasce più deboli della popolazione. Al centro della vertenza, una serie di provvedimenti governativi che i medici accusavano di essere "calati dall'alto", senza un reale confronto, trasformando la sanità in una "medicina amministrata" dove la burocrazia prevale sulla relazione con il paziente.

