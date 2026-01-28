cosa fanno i carabinieri in cisgiordania

I carabinieri italiani sono presenti in Cisgiordania da anni, con diverse missioni. Lunedì, due di loro sono stati fermati durante un’operazione. La notizia arriva in un momento in cui le forze italiane collaborano sia con Israele sia con l’Autorità nazionale palestinese. La vicenda ha suscitato attenzione e alcune preoccupazioni tra le autorità italiane.

Ci sono da anni con varie missioni, e collaborano sia con Israele sia con l'Autorità nazionale palestinese: due sono stati fermati domenica Domenica 25 gennaio due carabinieri sono stati fermati vicino a Ramallah, in Cisgiordania, da un uomo in abiti civili e armato: senza identificarsi li ha fatti inginocchiare, li ha interrogati e li ha fatti parlare con un’altra persona, poi li ha lasciati andare. L’incidente ha creato un caso diplomatico fra Italia e Israele, che si è giustificato sostenendo che i due agenti fossero entrati in un’area militare senza autorizzazione (cosa che al governo italiano non risulta) e che a fermarli fosse stato un soldato che non avrebbe riconosciuto la targa diplomatica sulla loro auto (le autorità italiane lo avevano invece identificato come un colono israeliano). 🔗 Leggi su Ilpost.it

In un episodio recente in Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati costretti a mettersi in ginocchio sotto il tiro di un fucile mitragliatore.

