Cosa è successo a Musetti

Lorenzo Musetti si arrende ai quarti di finale contro Novak Djokovic agli Australian Open. Il tennista italiano aveva la partita in mano, ma alla fine ha dovuto cedere. Dopo un’ottima prestazione, Musetti ha alzato bandiera bianca, lasciando il duello agli avversari. Ora il suo percorso si ferma qui, mentre Djokovic avanza in semifinale.

Lorenzo Musetti alza bandiera bianca ai quarti di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic, proprio quando era ad un passo dall'impresa. Il tennita toscano si è ritirato a causa di un infortunio al terzo set, probabilmente all'adduttore destro, mentre stava conducendo con il punteggio di (6-4, 6-3, 1-3). A questo punto sarà Djokovic a sfidare il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. La sfortuna continua a perseguitare Musetti, proprio com'era successo durante il Roland Garros, quando si ritirò in semifinale contro Alcaraz. Stavolta il rammarico è doppio, visto che l'azzurro era nettamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

