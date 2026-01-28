Cortomontagna a Tolmezzo il premio per il migliore cortometraggio in alta quota

A Tolmezzo si svolge l’11esima edizione di Cortomontagna, il festival dedicato ai cortometraggi ambientati in alta quota. Sabato 31 gennaio, la città ospita la premiazione, con la giuria presieduta dal noto direttore della fotografia Dante Spinotti. I migliori cortometraggi vengono scelti tra le opere provenienti da tutto il mondo, tutte incentrate sulle montagne e le loro storie.

Le montagne di tutto il mondo tornano a raccontare le loro storie a Cortomontagna: sabato 31 gennaio, a Tolmezzo, si terrà la premiazione dell'11esima edizione del concorso, con i migliori cortometraggi designati dalla giuria presieduta dal direttore della fotografia Dante Spinotti. Nelle due nuove sezioni a concorso, "cortometraggi dal mondo e “cortometraggi dall’Italia”, sono stati 815 i film iscritti, 114 quelli selezionati e 15 i titoli finalisti, offrendo uno sguardo ampio e articolato sul cinema d'alta quota contemporaneo. Per l’eccezionale qualità visiva e sonora e la forza poetica del racconto, il premio della sezione cortometraggi dal mondo va a “Sea” di Xiaojyn Gu (Cina 2024), che racconta la vita di una comunità che abita montagne impervie e innevate attraverso una narrazione intima e universale, capace di restituire alla montagna una dimensione profondamente poetica.🔗 Leggi su Udinetoday.it

#cortomontagna2025 Premiazione 11^ edizione Cortomontagna Sabato 31 gennaio | ore 17.00 Nuovo Cinema David | Tolmezzo Insieme ai vincitori e alla giuria vivremo la premiazione e la proiezione dei migliori cortometraggi dal mondo e dall'Italia.