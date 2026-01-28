Corso operatore massaggio sportivo 2026 convalidato Csen

Il corso per diventare operatore di massaggio sportivo è stato ufficialmente convalidato dal Csen. Si svolge in cinque weekend intensivi, ognuno dedicato a teoria, pratiche e manovre. Le lezioni sono indipendenti ma si collegano tra loro, offrendo un percorso completo per chi vuole specializzarsi in questo settore.

Il corso si struttura in 5 weekend intensivi, indipendenti ma complementari, dedicati a teoria, pratiche e manovre. Frequentando tutti i corsi e le ore di tirocinio è previsto l'esame per il rilascio del Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico.QUANDO: da febbraio a giugno 2026, un weekend al mese. Sarà possibile iscriversi a tutti i weekend (iscrizione completa) o scegliere i singoli weekend (iscrizione singola);ORARIO: dalle 9 alle 18;DOVE: Udine, Via Valdagno 358 - sede dello CSEN FVGDOCENTE: Marco Fonti, Massoterapista MCB e FormatoreINFORMAZIONI E ISCRIZIONI: CSEN FVG: [email protected], tel 0432 1919207;DOCENTE: 329 3115557 (anche whatsapp), marcofonti86@gmail.🔗 Leggi su Udinetoday.it

