Corso Europa criticità su tutto il tracciato | possibili limitazioni

Corso Europa mostra segni di criticità lungo tutto il tracciato. Le verifiche ministeriali svolte nelle ultime settimane hanno evidenziato problemi che potrebbero portare a limitazioni o interventi urgenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre i residenti e gli automobilisti aspettano novità concrete.

L'assessore Ferrante ha fatto il punto della situazione in consiglio comunale, parlando delle ispezioni ministeriali sugli impalcati di Genova Preoccupa la situazione di corso Europa, nell'ambito delle verifiche ministeriali che sono state condotte nelle ultime settimane. Il tema è emerso in consiglio comunale, attraverso le parole di Massimo Ferrante. L'assessore a manutenzioni, Lavori pubblici e opere infrastrutturali e strategiche ha risposto a un'interrogazione della consigliera di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi che chiedeva: "Informazioni e specifiche sul divieto di transito in corso Europa, nel tratto compreso tra il cavalcavia Carlo Negri e il ponte di via Carrara, per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate".🔗 Leggi su Genovatoday.it

