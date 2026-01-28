Finché il Napoli continua a lottare in Champions, Antonio Conte resta ottimista e non molla. Il tecnico si tiene in allenamento e spera in un colpo di fortuna per agganciare l’obiettivo. La squadra lavora sodo, consapevole che ogni punto può fare la differenza. I tifosi aspettano con trepidazione, sperando in una svolta decisiva nelle prossime partite.

"> Finché la barca resta in corsa per la Champions, Antonio Conte non smette di crederci. Alla vigilia della sfida decisiva contro il Chelsea campione del mondo, il tecnico del Napoli affida al Maradona il ruolo di alleato principale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte usa la metafora della navigazione per spiegare il momento azzurro: «Quando il vento è a favore è facile, ma quando è contro è la vera sfida. Ci giocheremo tutto contro il Chelsea sapendo di poter contare sul nostro stadio». Il Napoli torna in Europa una settimana dopo la pesantissima serata di Copenaghen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “«Forza, Napoli»”

Approfondimenti su Corriere dello Sport

Hojlund sta dimostrando di essere un elemento chiave per il Napoli, contribuendo con gol e determinazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

BOMBA! CORRIERE DELLO SPORT RIVELA: DOVBYK DICE SÌ AL NAPOLI + ROMA CERCA GIMÉNEZ | NOTIZIE ROMA

Ultime notizie su Corriere dello Sport

Argomenti discussi: Gasperini: Quanta passione a Roma: c'è un attaccamento diverso. E scattano i paragoni con Milano e i tifosi della Lazio; Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna; Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema e si conferma terza forza; Dove vedere Roma-Stoccarda in tv? Sky o Dazn, orario.

Corriere dello Sport: «Forza, Napoli»Finché la barca resta in corsa per la Champions, Antonio Conte non smette di crederci. Alla vigilia della sfida decisiva contro il Chelsea campione del mondo, il tecnico del Napoli affida al Maradona ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, notte Champions in emergenza: Conte con soli quindici uomini contro il ChelseaQuindici uomini, nessun romanticismo e pochissima scelta. È il Napoli che si prepara alla notte decisiva di Champions contro il Chelsea, con una rosa ridotta all’osso e una qualificazione ai playoff a ... napolipiu.com

Il direttore del Corriere dello Sport è tornato a parlare dell'allenatore portoghese e di come sia riuscito a raggiungere tanti traguardi - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com