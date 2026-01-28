Corriere dello Sport – Abraham emozionato per il ritorno all’Aston Villa | Non mi sembra vero

L’attaccante inglese di origini italiane, Tammy Abraham, si è detto emozionato per il suo ritorno all’Aston Villa. Dopo aver lasciato il club, Abraham ha dichiarato di non credere ancora a quello che sta vivendo, sottolineando come sia speciale tornare in una squadra che conosce bene. I tifosi sono già in fermento, sperando che questa volta possa fare la differenza.

2026-01-28 00:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – “Non mi sembra vero”. Queste le prime parole pronunciate da Tammy Abraham dopo il suo ritorno all’Aston Villa, che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Besiktas in questa sessione invernale di calciomercato. Sette anni dopo e un lungo giro d’Europa, il centravanti (ex Roma e Milan) torna a Birmingham, dove ha già vestito la maglia dei Villans nel 2018-2019, la stagione del ritorno in Premier League (anche grazie ai suoi gol). Abraham è di nuovo all’Aston Villa: “Non mi sembra vero”. “Non mi sembra vero – le prime dichiarazioni di Abraham a ‘VillaTV’ –. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Abraham emozionato per il ritorno all’Aston Villa: “Non mi sembra vero” Approfondimenti su Abraham AstonVilla Corriere dello Sport – Milan, attesa per Maignan. Loftus-Cheek all’Aston Villa? Il mercato del Milan è attualmente in fase di stand-by, con l’attesa rivolta principalmente all’incontro decisivo per il rinnovo di Mike Maignan. Abraham verso il ritorno in Premier League: Aston Villa in pressing Tammy Abraham si avvicina a un possibile ritorno in Premier League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Abraham AstonVilla Argomenti discussi: La Roma su Wolfe: c'è l'offerta. Abraham riscattato: tutte le cifre; Abraham emozionato per il ritorno all'Aston Villa: Non mi sembra vero; Tammy Abraham lascia il Besiktas e torna all'Aston Villa; Milan, attesa per Maignan. Loftus-Cheek all’Aston Villa?. Abraham emozionato per il ritorno all'Aston Villa: Non mi sembra veroIl 28enne centravanti inglese, acquistato dal Besiktas che lo aveva riscattato dalla Roma, torna a Birmingham dopo sette anni: cos'ha detto ... corrieredellosport.it Tammy Abraham lascia il Besiktas e torna all'Aston Villa(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il club turco del Besiktas ha annunciato di aver ceduto l'attaccante inglese Tammy Abraham all'Aston Villa, attualmente terzo in Premier League, per 21 milioni di euro. Il club ... corrieredellosport.it Douglas Luiz torna all’Aston Villa! C’è un accordo verbale con la Juventus per prestito con diritto di riscatto. Il Nottingham Forest rimanda Douglas Luiz alla Juve che a sua volta lo rimanda in prestito, questa volta all’Aston Villa [Fabrizio Romano] - facebook.com facebook Ufficiale: #Abraham nuovo giocatore dell’ #AstonVilla x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.