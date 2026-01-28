Corona viene smentito e Signorini vince un’altra battaglia | Falsissimo di nome e di fatto? Mediaset non abbassa la testa

Fabrizio Corona viene ufficialmente smentito e Alfonso Signorini mantiene la vittoria in una nuova battaglia legale. La polemica con Falsissimo si rivela un fuoco di paglia, e Mediaset non ha intenzione di abbassare la testa. La vicenda si chiude con Corona che si trova ancora una volta battuto, mentre Signorini può tirare un sospiro di sollievo.

La tempesta sollevata da Falsissimo sembra aver prodotto l’effetto opposto rispetto a quello auspicato da Fabrizio Corona. Mentre il racconto di presunti scandali e retroscena ha alimentato per giorni il dibattito pubblico, dalle verifiche interne e dalle reazioni ufficiali emerge un quadro molto diverso, che ridimensiona fortemente le accuse e rafforza la posizione di Alfonso Signorini e di Mediaset. Tra audit, smentite formali e nuove azioni legali, la narrazione costruita dal podcast appare sempre più fragile. Signorini e Corona, ecco la verità sui provini del Grande Fratello: Falsissimo dice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Fabrizio Corona si presenta in tribunale in risposta alla denuncia di Alfonso Signorini e Mediaset, che chiedono l’interruzione di Falsissimo per contenuti diffamatori.

Fabrizio Corona torna in scena senza Signorini, ma con il supporto del sistema Mediaset.

