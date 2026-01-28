Corona torna in pista L’ex re dei paparazzi infiamma l’Altromondo

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Dopo aver passato del tempo in silenzio, l’ex re dei paparazzi è sbarcato a Rimini e ha fatto tappa all’Altromondo. La serata non prevede scoop, ma la presenza di Corona ha già acceso le polemiche sui social. È un ritorno che fa discutere, e molti si chiedono cosa farà questa volta.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona sbarca a Rimini. Nessuno scoop in vista, ma un’ospitata all’ Altromondo, che accoglierà uno dei personaggi più chiacchierati del momento tra inchieste, scandali e serate in giro per l’Italia. Corona salirà sul palco della discoteca riminese il 3 aprile, venerdì di Pasqua, pronto a conquistare il pubblico con quel suo stile provocatorio che lo ha sempre contraddistinto e riportato al centro dell’attenzione mediatica. L’annuncio, arrivato lunedì sera, ha subito acceso la curiosità di molti, preceduto da una serie di controversie che l’hanno reso protagonista proprio nell’ultimo weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

