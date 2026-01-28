Corea del Sud 20 mesi di carcere per l’ex first lady Kim Keon-he

La Corte di Seul ha condannato l’ex first lady Kim Keon-hee a 20 mesi di carcere. La donna è stata giudicata colpevole di aver accettato regali di lusso dall’Unification Church, un gruppo religioso molto potente in Corea del Sud. La sentenza arriva dopo un processo durato mesi, in cui Kim si è difesa dicendo di non aver commesso reati. Ora dovrà scontare la pena, mentre le indagini continuano su altri possibili legami tra politici e religiosi.

La Corte centrale distrettuale di Seul ha condannato l'ex first lady Kim Keon-hee a 20 mesi di carcere per corruzione, al termine del processo che la vedeva sul banco degli imputati per l' accettazione di beni di lusso dall' Unification Church, una delle sette religiose più influenti del Paese asiatico. Kim è stata invece scagionata dalle accuse di uno schema di aggiotaggio e di violazione delle i finanziamenti alla politica. L'accusa aveva chiesto una punizione esemplare di 15 anni per la moglie dell'ex presidente Yoon Suk-yeol, coinvolta – come il marito – in vari procedimenti penali.

