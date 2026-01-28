Coppa Italia Fiorentina fuori agli ottavi | il Como vince 3-1 al Franchi

La Fiorentina saluta la Coppa Italia già agli ottavi, sconfitta in casa dal Como con il punteggio di 3-1. I toscani hanno faticato a trovare il ritmo, e alla fine hanno pagato la mancanza di lucidità contro un Como più deciso. I gol sono arrivati nel secondo tempo, con i lombardi che hanno preso il comando e hanno chiuso l’incontro senza troppi problemi. La Fiorentina ora si concentra sul campionato, mentre il Como avanza ai quarti, sorprendendo i più e lasciando delusi i tifosi viola.

