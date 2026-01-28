Coppa Italia Fiorentina fuori agli ottavi | il Como vince 3-1 al Franchi
La Fiorentina saluta la Coppa Italia già agli ottavi, sconfitta in casa dal Como con il punteggio di 3-1. I toscani hanno faticato a trovare il ritmo, e alla fine hanno pagato la mancanza di lucidità contro un Como più deciso. I gol sono arrivati nel secondo tempo, con i lombardi che hanno preso il comando e hanno chiuso l’incontro senza troppi problemi. La Fiorentina ora si concentra sul campionato, mentre il Como avanza ai quarti, sorprendendo i più e lasciando delusi i tifosi viola.
Fiorentina-Como 1-3 Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo (83' Pongracic), Ranieri, Balbo (66'Gosens); Ndour (66' Fagioli); Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini (73' Solomon); Piccoli (66' Gudmundsson) (43 De Gea, 1 Lezzerini, 23 Kospo, 60 Kouadio, 61 Braschi, 63 Bonanno, 64 Deli, 67 Sadotti). All.: Vanoli. Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, D.Carlos, Moreno; S.Roberto (70' Addai), Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez (70' Perrone); Douvikas (29' Paz; 86' Morata) (21 Thornqvist, 22 Vigorito, 2 Kempf, 3 Valle, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 56 De Paoli, 58 Pisati). 🔗 Leggi su Feedpress.me
