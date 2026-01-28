Coppa Italia decisa l’avversaria del Napoli | cliente scomodo!

Questa sera si è concluso l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. La Fiorentina ha ospitato il Como e alla fine ha perso in rimonta. Ora il Como aspetta il Napoli al Diego Armando Maradona.

Questa sera è andato in scena l’ultimo Ottavo di Finale di Coppa Italia. La sfida ha messo davanti Fiorentina e Como, con gli ospiti che hanno vinto in rimonta e, dunque, sono attesi al Diego Armando Maradona. Una notizia non molto positiva per i partenopei, visto il potenziale della formazione di Cesc Fabregas. Coppa Italia, sarà Napoli-Como il Quarto di Finale. Il Como ha vinto per 1-3 la sfida del Franchi, a dimostrazione delle idee vincenti del tecnico spagnolo. La formazione lombarda – dal loro ritorno in Serie A – ha sempre messo in grande difficoltà il Napoli e, sicuramente, proverà a farlo anche questa volta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

La Sir Susa Scai Perugia torna in campo per la Coppa Italia, affrontando Civitanova.

Coppa Italia Frecciarossa | Mister Pisacane alla vigilia di Napoli-Cagliari

L'Imoco Conegliano vince la Coppa Italia di pallavolo femminile: Scandicci battuta 3-0Un successo che rafforza il dominio delle Pantere nel panorama del volley e che aggiunge un altro prestigioso trofeo alla bacheca del club ... rainews.it

Pallavolo Coppa Italia F – Marco Gaspari dopo la finale: Quando si perde una partita del genere, decisa da tre azioni, resta tanto amaro in boccaAlla prima storica finale di Coppa Italia, la Savino Del Bene Volley è uscita sconfitta 3-0 contro la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, ma lo ha fatto al termine di una gara di alto livello e ... ivolleymagazine.it

#Fiorentina 1-3 #Como Como will face Napoli in the Coppa Italia quarter-final after a 3-1 comeback victory away to Fiorentina, with Sergi Roberto, Nico Paz and the returning Alvaro Morata on target. #FiorentinaComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFreccia x.com

Coppa Italia, dopo i primi 45' Fiorentina-Como 1-1: gara secca per andare ai quarti. I viola vogliono salvare una stagione nera. I lariani possono confermare di essere tra le grandi. Chi vince affronta il Napoli il 10 febbraio.al "Maradona". Segui la cronaca testua - facebook.com facebook